Vastned Belgium : Rudi Taelemans va démissionner de ses fonctions de CEO

(Boursier.com) — Rudi Taelemans, CEO opérationnel de Vastned Belgium, a informé le Conseil d'administration de la société qu'il démissionnera de ses fonctions de CEO opérationnel et de membre du Comité exécutif lors de la prochaine Assemblée générale des actionnaires, qui se tiendra le 27 avril 2022.

Rudi Taelemans explique : "Après 22 années passionnantes et intéressantes chez Vastned Belgium, l'heure est venue de passer le relais afin de retrouver un équilibre entre le travail et la vie privée. Le parcours chez Vastned Belgium a été un véritable défi dans un contexte de ventes au détail en évolution : le commerce en ligne a été introduit, le comportement des consommateurs a changé et une pandémie a entraîné des fermetures temporaires des magasins. Grâce au soutien d'une équipe efficace et polyvalente, de bons résultats ont toujours été obtenus. Je tiens également à remercier les actionnaires pour la confiance qui m'a été accordée en tant que CEO".

Rudi Taelemans restera opérationnel dans la société jusqu'à l'Assemblée générale, ce qui donnera à Vastned Belgium l'opportunité de rechercher son successeur.