Variole du singe : nouvelle flambée boursière ?

(Boursier.com) — Les valeurs liées de près ou de loin à la variole du singe sont attendues encore en vive hausse à Wall Street. Siga Technologies, vedette des derniers jours avec ses solutions pour le traitement antiviral de la variole, bondit de 33% en pré-séance sur la cote américaine, alors que le titre a déjà quasiment doublé depuis l'apparition inexpliquée des premiers cas de variole du singe. Joe Biden a estimé que la propagation pourrait être conséquente, après des détections aux USA, au Canada, en Australie et dans une dizaine d'autres pays. "C'est quelque chose dont tout le monde devrait se préoccuper", a assuré le président américain. Rappelons que le 'monkeypox' est endémique dans une dizaine de pays d'Afrique, mais sa présence récemment détectée en dehors de l'Afrique est tout à fait inhabituelle. L'OMS a de son côté prévenu que les cas pourraient s'accélérer en Europe.

Bavarian Nordic, laboratoire danois qui a indiqué jeudi avoir obtenu un contrat avec un pays européen pour son vaccin contre la variole, l'Imvanex, progresse de 2,6% ce jour en bourse à 223 DKK, après avoir déjà flambé de 70% sur une semaine.

Chimerix grimpe de 20% avant bourse à Wall Street après une hausse comparable sur une semaine. Emergent BioSolutions s'envole de 15% en pré-séance, après une progression de 11,5% vendredi. Chimerix vient de vendre Tembexa pour un montant allant jusqu'à 337,5 millions de dollars auquel s'ajouteraient des royalties à la firme Emergent BioSolutions. Tembexa est un traitement smallpox approuvé par la Food & Drug Administration américaine en juin 2021. Chimerix pourrait obtenir 20% de royalties sur les futurs revenus de Tembexa aux Etats-Unis associés aux volumes supérieurs à 1,7 million de doses durant la période d'exclusivité. Hors USA, l'accord porte sur 15% de royalties. Enfin, la smallcap GeoVax s'est enflammée vendredi de plus de 90% et s'envole encore de 31% en pré-séance. Il s'agit d'une biotech au stade clinique, dont l'opportuniste CEO David Dodd travaille sur les vaccins covid de nouvelle génération et qui a disserté sur LinkedIn au sujet de la possibilité d'un vaccin unique Covid-Monkeypox. GeoVax évaluerait ainsi des études additionnelles pour valider les bénéfices potentiels de son GEO-CM04S1 dans des populations Covid-19 additionnelles et spécifiquement contre la variole du singe, a lancé Dodd, faisant beaucoup d'effet aux spéculateurs de Wall Street...