Varallia : reste bien orienté après la nouvelle feuille de route

(Boursier.com) — Dans un marché plus incertain en cette fin de semaine, Varallia poursuit sur sa lancée avec un titre qui prend encore près de 3% à 31,8 euros. Ayant atteint ses précédents objectifs moyen terme avec un an d'avance, le spécialiste des emballages en verre pour les boissons et les produits alimentaires a profité d'une journée investisseurs pour présenter sa feuille de route stratégique 2022-2024.

A taux de change et périmètre constants, la croissance organique des années 2022 à 2024 est attendue entre 4 et 6%, dont la moitié provenant des volumes et l'autre du prix/mix, et dans l'hypothèse d'une inflation modérée des coûts des matières premières et de l'énergie après 2022. La marge d'Ebitda ajusté est anticipée à 28-30% en 2024. Le free cash-flow cumulé serait d'environ 900 millions d'euros sur trois ans, avec des capex récurrents et stratégiques à environ 10% des ventes, et en incluant les investissements liés au CO2 et 3 nouveaux fours d'ici 2024.

Prenant acte de ces annonces, Oddo BHF réitère son avis 'surperformer' sur le titre ainsi que sa cible de 41 euros. Sur la base de ses estimations actuelles, la valorisation reste modeste (6,9x l'EBITDA 2022 et 10,5x l'EBIT) au regard des références historiques (respectivement 7,6x et 13x) et du potentiel moyen terme. La décote ressort à 16% par rapport à l'échantillon du broker alors que Verallia est le leader européen et no3 mondial avec des marges dans le haut de fourchette. Le courtier rappelle par ailleurs la présence au capital d'Apollo qui détient toujours, après 2 reclassements depuis le début de l'année, 16,3% du capital.

La Deutsche Bank a de son côté revalorisé le dossier de 44 à 48 euros ('acheter'). Depuis son introduction en bourse, Verallia n'a fait que tenir ses promesses, afficher une résilience exceptionnelle de son chiffre d'affaires (même pendant la crise de Covid), améliorer son profil interne, couvrir efficacement ses expositions, étoffer ses initiatives détaillées de réduction des émissions et améliorer sa performance ESG, détaille la DB. Verallia a enregistré une croissance constante de l'EBITDA ajusté, même pendant la crise de Covid, et a atteint plus tôt ses objectifs de marge à moyen terme. Malgré une inflation sans précédent des coûts de l'énergie, les prévisions pour l'année fiscale sont restées inchangées (grâce à une couverture efficace) et de nouveaux objectifs à moyen terme, plus ambitieux que prévu, ont été mis en oeuvre.