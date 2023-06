Vantiva s'associe à Orange Belgique pour déployer la Livebox de nouvelle génération

(Boursier.com) — Vantiva (ex-Technicolor) a conclu un partenariat avec Orange Belgique pour la conception et le déploiement de la Livebox, sa passerelle DOCSIS 3.1 hybride fibre coaxial (HFC) de dernière génération et de son répéteur Wi-Fi 6 Booster.

La Livebox permettra également à Orange Belgique de lancer une nouvelle offre Boost Giga à 1 gigabit/seconde (Gbps) avec une couverture nationale de 95% d'ici mi-2024. Basée sur le nouveau fleuron du portefeuille DOCSIS de Vantiva et spécialement conçue pour Orange Belgique, la Livebox est la passerelle HFC la plus avancée et la plus durable sur le marché des particuliers et des entreprises avec une solution Wi-Fi 6 complète.

Ce projet est une preuve supplémentaire de l'engagement de Vantiva en faveur du développement durable, comme en témoigne la médaille de platine qui lui a été décernée pour la deuxième année consécutive par EcoVadis, l'une des principales agences d'évaluation de la responsabilité sociale des entreprises dans le monde. Vantiva s'est classée parmi les 1 % d'entreprises les mieux notées au monde par l'agence et parmi les 2 % d'entreprises les mieux notées au monde par S&P Global.

Il s'agit du dernier développement en date dans le cadre de l'engagement permanent de Vantiva à fournir des technologies ouvertes et innovantes aux fournisseurs de services réseau (NSP) du monde entier. L'objectif ultime est d'aider les opérateurs à offrir aux consommateurs une connectivité fluide et des expériences de divertissement haut de gamme en créant les meilleurs équipements pour les locaux des clients et en s'associant avec les entreprises les plus innovantes de l'écosystème de la maison connectée.