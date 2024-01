Vantiva : renforce ses activités commerciales Amériques de la division Maison Connectée

(Boursier.com) — Vantiva annonce l'arrivée de Tim O'Loughlin au poste de Directeur exécutif en charge des activités commerciales Amériques de la division Maison Connectée.

Suite à l'acquisition de l'activité réseau domestiques (Home Networks) de CommScope, Vantiva change d'envergure et scinde ses activités commerciales en deux régions (Amériques et Eurasie), afin de mieux cibler les spécificités et attentes de ces différents marchés, et d'adopter une approche plus centrée sur le client. Avec cette opération tout juste finalisée, Vantiva a accru substantiellement son portefeuille clients et étendu sa présence dans des géographies clés, avec notamment un renforcement de sa présence en Amérique du Nord et l'élargissement de son empreinte en Eurasie.

Depuis le 2 janvier dernier, Tim O'Loughlin est à la tête la direction des activités commerciales pour le continent américain de la division Maison Connectée de Vantiva. Il dispose d'une expérience solide de plus de 20 ans en matière de gestion et de direction commerciale, marketing et service clients chez les principaux fournisseurs télécoms, principalement pour la région Amériques (Canada, Amérique latine et États-Unis).

En parallèle, Mercedes Pastor prend la direction des activités commerciales de la division Maison Connectée pour la région Eurasie.