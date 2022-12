Vantiva : les résultats s'améliorent

(Boursier.com) — Depuis le spin-off de Technicolor Creative Studios (TCS), Vantiva est désormais composé de deux activités avec Connected Home (CH) et Supply Chain Solutions (SCS).

Au T3, Vantiva a réalisé un chiffre d'affaires de 765 ME, affichant une progression de 45% et de +27,1% à taux de changes constants. Cette croissance provient de la performance de la division CH qui bénéficie d'une forte demande et d'une meilleure disponibilité des composants.

L'EBITDA ajusté s'élève à 50 ME à +40% et représente 6,5% du chiffre d'affaires contre 6,8% au T3 2021. Malgré des conditions de marché exigeantes et un environnement inflationniste, Vantiva a augmenté son EBITDA de 14 ME au cours du trimestre. La dilution de la marge du trimestre s'explique par la hausse de la part de CH dans l'EBITDA total du groupe.

L'EBITA ajusté a plus que doublé à 21 ME contre 9 ME au T3 2021 grâce à l'amélioration de la croissance et de la performance.

Le flux de trésorerie disponible, avant coûts financiers et impôt, s'établit à 10 ME, en amélioration de 21 ME.

Cette progression s'explique largement par la hausse de l'EBITDA et des charges de restructuration, retraite et autres plus faibles.

A la fin du trimestre, la dette nette nominale s'élevait à 369 ME.

Le groupe confirme ses prévisions de résultats pour l'année 2022 et le management est confiant sur les objectifs 2023.