Vantiva : Les résultats pour le premier semestre sont, comme attendu, inférieurs à ceux de l'année dernière

(Boursier.com) — Vantiva annonce ses résultats financiers pour le premier semestre 2023. Ces résultats ont été approuvés par le Conseil d'administration ce jour et une procédure de revue limitée des comptes consolidés a été effectuée.

Les résultats de Vantiva pour le premier semestre 2023 sont, comme attendu, inférieurs à ceux de l'année dernière, mais conformes aux attentes du Groupe. Cette baisse est principalement due à une activité plus faible dans les deux divisions en raison de conditions économiques moins favorables, d'une base de comparaison élevée. Les clients de Maison Connectée font face à un haut niveau de stocks en raison d'un ralentissement de la demande, et "Solutions Logistiques" souffre d'une demande de DVD plus faible qu'attendue.

Le groupe continue d'appliquer des mesures strictes de contrôle des coûts et d'efficacité pour compenser l'impact de la baisse des volumes. Par conséquent, les prévisions pour l'ensemble de l'année 2023 sont maintenues.

Le chiffre d'affaires a diminué de 12,9% et s'élève à 1.038 millions d'euros (-13,3% à taux de change constants). L'EBITDA ajusté s'élève à 49 millions d'euros, contre 73 millions d'euros au S1 2022, soit 4,7% du chiffre d'affaires (contre 6,1% au S1 2022). Cette baisse s'explique principalement par le repli des volumes. L'EBITA ajusté est de 9 millions d'euros (vs 22 millions d'euros au S1 2022).

La baisse structurelle de la demande de DVD plus forte qu'attendue, a conduit à une revue des hypothèses de croissance des activités historiques et de diversification de la division Solutions Logistiques. Cette revue a conduit à une perte de valeur de 133 millions de l'écart d'acquisition de SCS.

Après la prise en compte de cette perte de valeur, le résultat net des activités poursuivies est négatif de -227 millions d'euros contre -75 millions d'euros au S1 2022.

Le résultat net du Groupe est négatif de 229 millions d'euros contre -14 millions d'euros au S1 2022, après prise en compte d'une perte sur les activités cédées de 2 millions d'euros contre un gain de 62 millions d'euros au S1 2022.

Les investissements ont augmenté de 37,9% et atteignent 44 millions d'euros pour développer de nouveaux produits pour Maison Connectée et accroitre la capacité de production de vinyles.

Le Free Cash Flow, avant frais financiers et impôts, est négatif de -74 millions d'euros contre -21 millions d'euros au S1 2022.

A la fin du semestre, Vantiva disposait d'une trésorerie de 39 millions d'euros. La dette nette totale (hors contrat de location) s'élève à 378 millions d'euros en termes nominaux.

Le Groupe travaille à la mise en place de nouvelles sources de financements, mieux adaptées à la saisonnalité de son activité que la ligne de crédit actuelle.

Luis Martinez-Amago, Directeur général, a déclaré : "Nos résultats du premier semestre sont en baisse par rapport à l'année dernière, mais cela n'est pas une surprise. Nous nous attendions à un environnement plus difficile et une demande plus faible de la part de certains de nos clients dans le secteur de la Maison Connectée qui ont des niveaux de stocks élevés en raison d'une forte année 2022 et d'une demande plus faible de la part des consommateurs cette année. L'activité DVD souffre toujours d'un déclin structurel, plus important que prévu, sur ce premier semestre. L'amélioration de la productivité et notre stratégie de diversification permettront de redresser progressivement cette activité. Nous prévoyons une certaine reprise au second semestre, ce qui, combiné à l'impact positif des mesures d'efficacité prises, nous permet de confirmer nos prévisions pour l'ensemble de l'année. En outre, je voudrais remercier tous nos employés pour leur contribution à la réalisation de cet objectif. Le Groupe se concentre pleinement sur la mise en oeuvre de ses plans de diversification, sur l'amélioration de la productivité et sur la préparation de la prochaine génération de produits qui seront le moteur de l'activité à l'avenir, comme le prouvent les premiers succès de notre offre Wi-Fi 7 et DOCSIS 4.0."