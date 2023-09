Vantiva lance Vantiva Smart Storage

(Boursier.com) — Vantiva , anciennement connue sous le nom de Technicolor, leader technologique mondial dans la conception, le développement et la fourniture de produits et de solutions innovants qui connectent les personnes et les entreprises du monde entier aux contenus et aux services qu'elles aiment, a annoncé aujourd'hui le lancement de Vantiva Smart Storage, la première solution complète de logiciel en tant que service dédié au Wi-Fi et à l' Internet des objets (IoT), pour le secteur du self-stockage.

Conçue pour transformer les installations de self-stockage en espaces intelligents, cette solution s'appuie sur le leadership de Vantiva dans le secteur de la connectivité réseau, pour permettre aux propriétaires et exploitants de centres de stockage d'offrir une expérience moderne, efficace et centrée sur le client, tout en stimulant leur croissance et leur rentabilité. Le marché du self-stockage est le premier point d'entrée stratégique de Vantiva dans les solutions verticales intelligentes. Il existe aux États-Unis plus de 50 000 installations de self-stockage, avec un chiffre d'affaires annuel qui atteint 40 milliards de dollars, une marge bénéficiaire moyenne de 41%, selon le rapport Neighbor 2022 Self-Storage Industry Statistics.