Vantiva : la marge opérationnelle progresse

(Boursier.com) — Chez Vantiva, le chiffre d'affaires progresse de 23,4% et a atteint 2.776 million d'euros.

L'EBITDA ajusté s'élève à 161 ME +14,3%, soit un taux de marge de 5,8% du chiffre d'affaires, 6,3% en 2021.

L'EBITA ajusté augmente de 39,7% à 55 ME contre 39 ME en 2021.

Le résultat net des activités poursuivies est une perte de 529 ME, après une contribution négative des résultats mis en équivalence de 311 ME résultant de la dépréciation de la valeur des titres TCS.

Le résultat net du groupe est positif de 151 ME après prise en compte d'un profit de 680 ME des activités arrêtées provenant principalement de la distribution des actions de TCS.

La dette nette totale hors location d'actifs s'élève à 216 ME en nominal.

Pour 2023, le société vise un EBITDA de plus de 140 ME et un EBITA de plus de 45 ME.