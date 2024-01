Vantiva : finalise l'acquisition de CommScope Home Networks

(Boursier.com) — Vantiva a finalisé l'acquisition de CommScope Home Networks. Il s'agit d'un véritable changement de dimension pour Vantiva avec l'acquisition de la division réseaux domestiques de CommScope. La réunion des deux acteurs majeurs du marché de la maison connectée permettra à Vantiva d'améliorer la rentabilité du groupe, d'élargir considérablement son portefeuille de clients et de consolider sa capacité d'innovation, renforçant ainsi la présence de Vantiva sur le marché mondial des équipements domestiques (CPE).

"Cette acquisition est une étape clé dans le développement du groupe. Elle s'inscrit dans la continuité de tout ce que nous avons accompli depuis un an. Je tiens à remercier tous nos employés pour leur engagement et leur dévouement, et je souhaite la bienvenue à nos nouveaux collègues venus de CommScope avec qui nous avons hâte de travailler. L'intégration de la division Home Networks se fera aussi au bénéfice de nos clients en accélérant nos innovations, augmentant notre capacité d'approvisionnement et de service, et en nous permettant de servir des nouvelles géographies", déclare Luis Martinez-Amago, Directeur général de Vantiva.

Vantiva annonce également de nouvelles nominations au Conseil d'administration de la société : de CommScope Holding Company, Inc. en qualité d'Administrateur, dont la représentation sera assurée par Krista Bowen, ainsi que celle d'Angelo, Gordon & Co. L.P. comme Administrateur.

L'acquisition de la division réseaux domestiques "Home Networks" de CommScope par Vantiva a été rémunérée par une participation de 25% du capital totalement dilué de Vantiva provenant de l'augmentation de capital réservée qui a été autorisée par l'Assemblée générale mixte du 19 décembre 2023. De plus, CommScope pourrait recevoir un complément de prix d'un montant cumulé maximum de 100 M$, en cas d'atteinte par Vantiva (au périmètre post acquisition) d'un Ebitda égal ou supérieur à 400 ME dans une année fiscale donnée, au cours des 5 années suivant le premier exercice après la conclusion de l'acquisition.