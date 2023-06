Vantiva : F-Secure rejoint le programme de partenariat Hero

(Boursier.com) — Vantiva indique que F-Secure a rejoint le programme Vantiva Hero, apportant ainsi la solution de sécurité domestique connectée, F-Secure Sense, comme outil supplémentaire puissant et innovant aux NSPs, alors que les cyber menaces ne cessent d'augmenter.

Ce partenariat réaffirme l'engagement de Vantiva à fournir aux opérateurs les solutions technologiques les plus récentes. F-Secure s'ajoute au portefeuille de partenaires de sécurité de Vantiva, garantissant ainsi une couverture complète contre les menaces potentielles du réseau.

Le partenariat avec F-Secure permettra à Vantiva de couvrir un large éventail de cas d'utilisation et de régions à travers le monde et de s'adresser à l'ensemble des plus de 300 clients de Vantiva et à leurs utilisateurs finaux.

Il s'agit du dernier partenariat en date dans le cadre de l'engagement continu de Vantiva à fournir des technologies ouvertes et innovantes aux NSPs du monde entier. L'objectif ultime est d'aider les opérateurs à offrir à leurs clients une connectivité fluide et des expériences de divertissement haut de gamme.

Sur l'ensemble de la gamme de partenariats HERO, environ 10 millions de foyers dans le monde ont bénéficié des technologies des partenaires que Vantiva a intégré dans ses box.