Vantiva : du nouveau au Conseil d'administration

(Boursier.com) — Lors de l'Assemblée générale du 20 juin, Vantiva a nommé en qualité de nouveaux Administrateurs indépendants, Mme Karine Brunet et M. Tony Werner, pour une durée de 3 ans, et décidé de ratifier les nominations en qualité d'Administrateurs faites par cooptation, de Mmes Laurence Lafont, Katleen Vandeweyer et de M. Luis Martinez-Amago, et décidé de renouveler pour une durée 3 ans, les mandats d'Administratrice de Mmes Laurence Lafont et Katleen Vandeweyer qui arrivaient à expiration à l'issue de l'Assemblée.

Madame Karine Brunet bénéficie d'une carrière accomplie dans le domaine de la technologie, avec 25 années d'expérience dans les télécommunications et les services technologiques. Elle est experte dans le domaine des services partagés et de l'externalisation et a développé une grande expertise en matière de distribution, d'opérations et de gestion générale. Elle possède également une solide expérience internationale et a notamment une connaissance approfondie des marchés européens et indiens. Depuis 2019, elle est Directeur des opérations de Capgemini Cloud Infrastructure Services, qui compte 30.000 personnes.

Tony Werner est une référence dans l'univers des télécommunications et de la technologie. Il a passé les 16 dernières années chez Comcast Cable. En tant que Directeur de la technologie, puis Président de la division Technologie - Produit - Expérience, il a accéléré le rythme de l'innovation au sein de Comcast, réduisant les délais de commercialisation des nouveaux produits et fonctionnalités.