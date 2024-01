Vantiva : des fonds Briarwood Chase Management LLC passent au-dessous des 15% de capital

(Boursier.com) — Par courrier reçu le 11 janvier à l'AMF, la société Briarwood Chase Management LLC, agissant pour le compte de fonds, a déclaré avoir franchi en baisse, le 9 janvier, les seuils de 20% et 15% du capital et des droits de vote de Vantiva. Elle détient, pour le compte de ces fonds, 72.558.712 actions Vantiva représentant autant de droits de vote, soit 14,8% du capital et des droits de vote de la société.

Ce franchissement de seuils résulte d'une augmentation de capital de Vantiva.

Au titre du règlement général, Briarwood Chase Management LLC a précisé détenir 1.040.029 bons de souscription d'actions nouvelles (BSA) exerçables jusqu'au 22 septembre 2024, 5 BSA donnant le droit à souscrire à 10,5 actions nouvelles Vantiva au prix unitaire de 1,365 euro, soit un maximum de 2.184.060 actions.

Au titre du règlement général, Briarwood Chase Management LLC a précisé détenir 16.934.952 actions Vantiva (prises en compte dans la détention visée ci-dessus) résultant de la détention de contrats d'"equity swaps" à dénouement en numéraire portant 2.350.000 actions Vantiva et arrivant à échéance jusqu'au 7 octobre 2028 et, 14.584.952 actions Vantiva et arrivant à échéance jusqu'au 9 octobre 2028.