Vantiva : Credit Suisse AG a presque tout vendu

(Boursier.com) — Par courrier reçu le 11 janvier 2024 par l'AMF, la société Credit Suisse AG (Zurich, Suisse) a déclaré avoir franchi en baisse, indirectement par l'intermédiaire de la société Credit Suisse Fund Management S.A. qu'elle contrôle, le 5 janvier 2024, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de la société Vantiva, et détenir indirectement, à cette date, 764.205 actions Vantiva représentant autant de droits de vote, soit 0,23% du capital et des droits de vote de cette société. Ce franchissement de seuils résulte d'une cession d'actions sur le marché, indique le déclarant.