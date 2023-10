Vantiva : bonne performance opérationnelle sur 9 mois, mais visibilité limitée pour 2024

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires du Groupe Vantiva s'élève à 473 millions d'euros au 3e trimestre 2023, en baisse de -38% à taux courant (-34% à taux de change constant).

La Maison Connectée a contribué à hauteur de 339 ME, soit une baisse de -42% (-37% à taux de change constant). La contribution de Solutions Logistiques s'élève à 134 ME, soit une baisse de -26% (-22% à taux de change constant).

Sur 9 mois, le chiffre d'affaires s'établit à 1,511 milliard d'euros (1,958 MdE un an plus tôt). Il recule de -23% à taux courant (-21% à taux de change constant).

La position de liquidité du groupe au 30 septembre s'élevait à 39 ME (y compris 16 ME de facilité de crédit non utilisée). Depuis, un nouveau financement de 85 ME, à échéance mars 2024, a été signé.

Perspectives

Avec l'annonce du projet d'acquisition des activités de CommScope Home Networks, Vantiva a franchi une étape stratégique clé qui devrait changer profondément les perspectives du groupe.

Grâce aux efforts continus pour améliorer l'efficacité opérationnelle, et comme le 4e trimestre est traditionnellement plus fort que le 3e, les prévisions pour l'année entière restent inchangées pour l'Ebitda ajusté (supérieur à 140 ME) et l'Ebita ajusté (supérieur à 45 ME). Cependant, Vantiva révise son objectif de FCF de supérieur à 50 ME à positif, principalement en raison de l'évolution négative du besoin en fonds de roulement.

2024 sera probablement une autre année difficile pour le secteur, et d'ores et déjà Vantiva anticipe une performance du groupe (à périmètre inchangé) inférieure à celle de 2023.