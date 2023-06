Vantiva annonce la nomination du nouveau Président de son Comité d'audit

(Boursier.com) — Vantiva , annonce que Katleen Vandeweyer, Administratrice indépendante membre du Comité d'audit et du Conseil d'administration (le " Conseil ") de Vantiva, a été nommée Présidente du Comité d'audit le 20 juin 2023. Elle succède à Mindy Mount qui a quitté la Présidence du Comité d'audit le 20 juin 2023 et se retirera du Conseil d'administration à compter d'aujourd'hui...

Katleen Vandeweyer est membre du Conseil d'administration et du Comité d'audit de la société depuis le 27 avril 2023.

Mindy Mount est membre du Conseil d'administration depuis avril 2016, et Présidente du Comité d'audit depuis février 2017.

"Nous sommes ravis d'accueillir Katleen Vandeweyer dans son nouveau rôle de Présidente du Comité d'audit", a déclaré Richard Moat, Président du Conseil d'administration. "Bien qu'elle n'ait rejoint le Conseil d'administration que récemment, l'expertise financière de Katleen s'est déjà avérée inestimable et je suis certain que sa grande expérience en matière de gouvernance et d'audit lui sera très utile dans ses nouvelles fonctions."

"Mindy Mount a rendu d'immenses services en tant que membre du Conseil d'administration et Présidente du Comité d'audit pendant de nombreuses années. Au nom du Conseil d'administration, de l'équipe dirigeante de Vantiva et de nos actionnaires, je tiens à remercier sincèrement Mindy pour sa contribution et son engagement significatifs envers l'entreprise. Nous apprécions grandement le leadership et la perspicacité dont Mindy a fait preuve au sein du Conseil d'administration et du Comité d'audit, et nous lui souhaitons beaucoup de succès dans ses projets futurs."