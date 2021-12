Valorem et Société Générale signent un financement bancaire pour le projet éolien de Longueil

(Boursier.com) — A l'approche de la fin de l'année, VALOREM et Société Générale sont très heureux d'annoncer un financement de plus de 30 millions d'euros pour le projet éolien de Longueil et Saint-Denis-d'Aclon (76) représentant une puissance totale de 12 MW.

Ce projet éolien représente une puissance totale de 12 MW. Il sera équipé de 4 éoliennes VESTAS d'une puissance unitaire de 3 MW (2 sur la commune de Longueil, et 2 sur la commune de Saint-Denis-d'Aclon, en Seine Maritime) avec une hauteur de moyeu de 95 mètres. Il produira 37.000 MWh/an, soit 10 fois la consommation électrique des deux communes d'implantation ou encore 16 % de la consommation électrique totale de la Communauté de Communes Terroir de Caux (source ENEDIS 2019).

"Nous sommes très fiers d'avoir pu mener à son terme le financement bancaire du projet Longueil, qui intervient la même année que la mise en service d'un autre projet éolien en Seine Maritime (situé à Tôtes et Calleville-les-Deux-Eglises). Après que les communes d'implantation ont délibéré favorablement au développement du parc éolien en 2017, celui-ci a pu se poursuivre efficacement jusqu'à ce jour et la construction démarrera prochainement. Cela démontre le travail fructueux mené au quotidien par VALOREM et la collaboration étroite avec tous les acteurs du territoire pour faire aboutir ce nouveau projet normand" a déclaré Bertrand GUIDEZ, Directeur développement France du groupe VALOREM.

L'année 2022 sera consacrée à la construction du parc éolien : celle-ci sera réalisée par VALREA, filiale construction du groupe VALOREM et commencera début septembre 2022. Le parc devrait injecter ses premiers MWh sur le réseau électrique en 2023.