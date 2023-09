Valobiotis : de la trésorerie jusqu'au 4e trimestre 2024

(Boursier.com) — Au cours du 1er semestre 2023, les produits opérationnels de Valbiotis ont plus que triplé, à 5,24 millions d'euros, en lien avec la forte augmentation du chiffre d'affaires, qui a atteint 4,24 contre 635 kE un an plus tôt.

Le résultat net est une perte de -1,92 ME au terme du 1er semestre (-5,1 ME au 1er semestre 2022).

Situation financière

Le flux de trésorerie généré par l'activité s'est élevé à -6,39 ME au 1er semestre 2023 (-5,75 ME sur la même période en 2022). Cette évolution traduit l'augmentation du BFR en lien avec le niveau des créances, notamment le paiement d'étape de Nestlé Health Science relatif au succès de REVERSE-IT (qui sera encaissé au cours du second semestre 2023) et le CIR dû au titre de 2022 - et non encore perçu. Les flux liés aux opérations de financement ressortent à -599 kE, étant composés principalement de remboursements d'emprunts et d'avances.

Au 30 juin 2023, Valbiotis disposait d'une trésorerie de 13,74 ME, proche de son niveau de 15,44 ME un an plus tôt. Un tel niveau permet à la société de financer ses dépenses opérationnelles et d'honorer l'échéancier de sa dette financière, avec un horizon de fin de trésorerie estimé au quatrième trimestre 2024.