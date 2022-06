Valneva : VLA2001 devient le premier vaccin contre la COVID-19 à recevoir une autorisation de mise sur le marché de type standard en Europe

(Boursier.com) — Valneva , société spécialisée dans les vaccins, annonce aujourd'hui que la Commission Européenne a accordé une autorisation de mise sur le marché (AMM) en Europe pour le vaccin inactivé à virus entier contre la COVID-19 de Valneva pour une utilisation comme primovaccination chez les adultes âgés de 18 à 50 ans.

Avec cette approbation, VLA2001 devient le premier vaccin contre la COVID-19 à recevoir une autorisation de mise sur le marché de type standard en Europe. L'autorisation de mise sur le marché couvre les 28 États membres de l'Union européenne ainsi que l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège.

Thomas Lingelbach, Chief Executive Officer de Valneva, a indiqué : "Nous sommes très heureux que la Commission ait accordé une autorisation de mise sur le marché complète pour VLA2001, le seul vaccin inactivé à virus entier contre la COVID-19 existant en Europe. Une fois de plus, nous avons démontré que Valneva possède l'expertise nécessaire pour porter un vaccin de la recherche en laboratoire à la mise sur le marché. Depuis que nous avons commencé à travailler sur VLA2001, nous n'avons cessé de recevoir des messages d'Européens qui attendent une technologie vaccinale plus traditionnelle. Maintenant que nous avons reçu cette autorisation de mise sur le marché, nous espérons que la Commission et ses Etats membres passeront des commandes qui reflètent cette demande. 15% des Européens de plus de 18 ans ne sont pas encore vaccinés, et nous pensons que la mise à disposition de notre vaccin inactivé pourrait augmenter la couverture vaccinale et avoir un impact significatif sur la santé publique1".

L'autorisation de la Commission intervient au lendemain de la recommandation du Comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l'Agence européenne des médicaments (EMA) d'accorder une autorisation de mise sur le marché pour VLA2001. Cette nouvelle autorisation de mise sur le marché en Europe fait suite à l'autorisation de mise sur le marché conditionnelle accordée au Royaume-Uni en avril 2022 et à l'autorisation d'utilisation d'urgence accordée aux Émirats arabes unis et à Bahreïn, respectivement en mai 2022 et en mars 2022.