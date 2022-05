Valneva : vive hausse après le point trimestriel

(Boursier.com) — Valneva grimpe de 6% à 12,6 euros après son point trimestriel. Le fabricant de vaccins a fait état d'un chiffre d'affaires total de 21,8 millions d'euros au premier trimestre ainsi que d'une position de trésorerie de 311,3 ME à fin mars. La société a confirmé sa prévision d'un chiffre d'affaires total pour 2022 dans la fourchette annoncée en février (entre 430 millions et 590 millions d'euros).

Oddo BHF évoque un trimestre sans surprise et réitère son avis 'neutre'. Le deuxième trimestre pourrait être transformant pour la société qui attend le retour du CHMP ainsi que la potentielle approbation de VLA2001 par l'EMA. La visibilité reste limitée concernant les questions posées par l'EMA. La société confirme simplement qu'elle a répondu à la dernière liste de questions (LoQ) et que la revue du dossier est toujours en cours, précise l'analyste. Ce dernier pense que dans un contexte pandémique, les résultats des études conduites jusqu'à présent pourraient être suffisants pour obtenir une AMM conditionnelle de l'EMA (une AMM conditionnelle a déjà été accordée par la MHRA au UK et la NHRA au Bahreïn). Pour rappel, le niveau d'anticorps neutralisant généré était supérieur à celui d'AZN. De plus, VLA2001 génère des anticorps contre les protéines S, M et N du virus donc, selon la société, pourrait avoir une meilleure couverture. La sécurité d'emploi est également très bonne : seulement 1% des patients ont déclaré un effet secondaire.