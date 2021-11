Valneva va présenter son candidat vaccin contre le chikungunya

(Boursier.com) — Valneva présentera son candidat vaccin contre le chikungunya, VLA1553, les 18 et 19 novembre 2021 lors de la conférence annuelle de l'American Society of Tropical Medicine & Hygiene (ASTMH). Le Directeur médical de Valneva, Juan Carlos Jaramillo, MD, fera une présentation le vendredi 19 novembre à 14:15 ET intitulée 'Chikungunya: Phase 3 Clinical Development of a Single-shot Live-attenuated Vaccine'. Martina Schneider, PhD, Clinical Strategy Manager chez Valneva, présentera également un poster intitulé 'Chikungunya: Safety up to Day 29 of Phase 3 Clinical Development of a Single-shot Live-attenuated Vaccine' le jeudi 18 novembre de 11:00 à 12:30 ET. Début août 2021, Valneva a annoncé des résultats positifs pour l'étude pivot de Phase 3 de VLA1553. Le candidat vaccin a généré des titres d'anticorps neutralisants contre le virus du chikungunya chez 98,5% des participants après une seule injection et a été bien toléré dans tous les groupes d'âge.

TropMed21, la conférence annuelle de l'ASTMH, est le premier forum international d'échange des avancées scientifiques en matière de médecine tropicale, d'hygiène et de santé mondiale et sera 100% virtuelle cette année.