Valneva va présenter les résultats de son candidat vaccin à injection unique contre le chikungunya

(Boursier.com) — Valneva fera des présentations sur son candidat vaccin à injection unique contre le chikungunya au cours du quatrième trimestre 2022 lors de plusieurs conférences scientifiques de premier plan, annonce le groupe. Au World Vaccine Congress Europe à Barcelone, Valneva présentera 'One step closer to a chikungunya vaccine : update on Valneva's live-attenuated vaccine candidate' le 13 octobre à 14h45 CEST. La Société sera également présente au stand 46 dans la zone d'exposition pendant toute la durée du congrès, du 11 au 14 octobre. Le 27 octobre à 10h30 ICT, Valneva présentera 'Progress of Clinical Development of a Live-Attenuated Single Shot Chikungunya Vaccine Candidate' dans le cadre du symposium 'Vaccines for Tropical Diseases' au 20e Congrès international de médecine tropicale et du paludisme (ICTMM2020) à Bangkok. Valneva fera également une présentation sur le développement clinique de Phase 3 pour son vaccin candidat à injection unique contre le chikungunya lors de la réunion annuelle 2022 de l'American Society of Tropical Medicine and Hygiene (ASTMH), qui se tiendra du 30 octobre au 3 novembre à Seattle. La Société présentera un résumé scientifique le 1er novembre à 10h15 PST lors d'une session scientifique en présentiel.

Lors du congrès européen de l'International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes Research (ISPOR), qui se tiendra en virtuel du 6 au 9 novembre à Vienne, deux posters seront présentés : 'Burden of Illness and Paucity of Treatment of the Mosquito-Borne Chikungunya Virus (CHIKV)' et 'The Economic Burden of the Globally Spreading Chikungunya Virus : A Systematic and Targeted Review'. Enfin, la Société fera une présentation lors du Joint International Tropical Medicine Meeting (JITMM) 2022 à Bangkok du 7 au 9 décembre.

Les présentations seront faites par les principaux responsables scientifiques de Valneva, notamment Juan Carlos Jaramillo, MD, Directeur médical de Valneva, Katrin Dubischar, VP, Directeur du programme du vaccin contre le chikungunya, et Susanne Eder-Lingelbach, VP Développement clinique.

En août 2022, Valneva a commencé la soumission du dossier de demande d'autorisation de mise sur le marché auprès de l'autorité de santé américaine, Food & Drug Administration, pour son candidat vaccin à injection unique contre le chikungunya chez les personnes âgées de 18 ans et plus. Cette soumission fait suite aux résultats finaux positifs pour l'essai pivot de Phase 3 annoncés en mars 2022 et pour l'essai d'homogénéité des lots cliniques annoncés en mai 2022. Une étude clinique de VLA1553 chez les adolescents est en cours au Brésil3, afin de potentiellement permettre d'effectuer de futures soumissions réglementaires après l'obtention d'une autorisation potentielle chez les adultes.

Le programme a reçu les statuts Fast Track et Breakthrough Therapy de la FDA respectivement en 2018 et 2021. VLA1553 a également reçu le statut de PRIority MEdicine (PRIME) de l'Agence européenne des médicaments en 2020, et Valneva prévoit de déposer une demande d'autorisation de mise sur le marché pour VLA1553 en Europe au cours du premier semestre 2023.