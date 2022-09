Valneva va finalement lever plus de 100 ME !

(Boursier.com) — Valneva va lever beaucoup plus que prévu : la société annonce aujourd'hui la fixation du prix de 21 millions d'actions ordinaires dans le cadre d'une offre globale réservée à des catégories d'investisseurs, comprenant une offre au public de 375 000 ADS, chacune représentant deux actions ordinaires, aux États-Unis, et d'un placement privé concomitant de 20 250 000 actions ordinaires dans d'autres pays.

En raison d'une très forte demande, la société a augmenté la taille de l'émission, initialement prévue à 40 millions de dollars. Le montant brut total devrait ainsi s'élever à environ 102,9 millions d'euros, ce qui équivaut à environ 99,9 millions de dollars, sur la base du taux de change de 1 euro pour 0,9706 dollar, tel que publié par la Banque Centrale Européenne le 29 septembre 2022, avant déduction des commissions des intermédiaires financiers et des frais à payer par la société.

Le prix de souscription initial a été fixé à 4,90 Euros par action ordinaire et à 9,51 $ par ADS.

Deep Track Capital, nouvel actionnaire, a accepté de souscrire à un montant total d'actions représentant environ 50,06% du nombre total d'actions émises dans le cadre de l'Offre Globale.

Le solde des actions souscrites dans le cadre de l'Offre Globale a été principalement souscrit par des investisseurs européens et américains ayant déjà une participation dans la Société. Bpifrance Participations S.A., déjà actionnaire de la Société, a accepté de souscrire à environ 4,86% du nombre total d'actions émises dans le cadre de l'Offre Globale. Ainsi, après finalisation de l'Offre Globale, Bpifrance Participations S.A. et Deep Track Capital détiendront respectivement environ 6,97% and 7,60% du capital social de la Société.

Les 21 000 000 actions ordinaires émises dans le cadre de l'Offre Globale (y compris les actions ordinaires sous forme d'ADS) représenteront une dilution d'environ 17,9% du capital social de la Société. A titre d'exemple, un actionnaire détenant 1% du capital de Valneva avant l'Offre Globale détiendra désormais une participation de 0,82%.