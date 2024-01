Valneva : un grand broker ajuste le curseur

(Boursier.com) — Valneva remonte de 2% à 3,80 euros ce vendredi, alors que Goldman Sachs est 'neutre' sur le dossier avec un objectif de cours ramené de 6 à 4,80 euros. La société spécialisée dans les vaccins a annoncé dernièrement une actualisation des données financières estimées pour l'exercice 2023. Ses prévisions de ventes de produits, ainsi que de dépenses de 'R&D', demeurent inchangées... Les 90 millions à 110 millions d'euros d'autres produits opérationnels liés à la vente potentielle du bon de revue prioritaire (PRV), qui étaient précédemment attendus d'ici la fin de l'année 2023, sont désormais attendus début 2024.

Les estimations précédentes de la société incluaient un chiffre d'affaires total et autres produits opérationnels attendus entre 220 millions et 260 millions d'euros. Les prévisions actualisées incluent désormais les 130 millions à 150 millions de ventes de produits précédemment annoncés, que la société est en bonne voie d'atteindre, ainsi que des dépenses de 'R&D' attendues entre 60 millions et 70 millions et récemment revues à la baisse principalement en raison de coûts moins élevés que prévu liés à la clôture des activités du programme COVID-19.

La société a également procédé au tirage de la dernière tranche de 50 millions de dollars mis à sa disposition dans le cadre de son accord de financement avec les sociétés d'investissement américaines Deerfield Management Company et Orbimed.