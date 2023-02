Valneva : un analyste voit (un peu) plus haut

(Boursier.com) — Valneva monte de 2,5% à 6,23 euros ce jeudi, alors que le groupe a généré un chiffre d'affaires total de 361,3 ME en 2022, excédant les prévisions précédemment communiquées de 340 millions à 360 millions (contre 348,1 millions en 2021).

Les ventes de produits ont atteint 114,8 millions en 2022, contre 63 millions en 2021, soit une hausse de 82,3%. Cette augmentation est due à la reprise continue du marché des voyageurs qui a été plus rapide qu'anticipée (85,2 millions contre des prévisions de 70 à 80 millions), ainsi qu'aux ventes du vaccin contre la COVID-19 en Europe et au Royaume de Bahreïn (29,6 millions). A taux de change constant, les ventes de produits ont augmenté de 66,7% en 2022 par rapport à 2021.

La trésorerie du groupe était de 289,4 millions au 31 décembre 2022 contre 346,7 millions au 31 décembre 2021, et incluait 102,9 millions de produit brut provenant de l'offre globale sursouscrite réalisée en octobre 2022, 90,5 millions provenant d'une prise de participation de Pfizer réalisée en juin 2022, ainsi que du tirage de $40 millions dans le cadre du contrat de prêt signé avec Deerfield & OrbiMed.

Portzamparc commente : "Nous rehaussons nos prévisions de CA pour 2023, nous attendons désormais 66,1 ME pour IXIARO (vs 58,5 ME), 24,2 ME (vs 21,6 ME) pour DUKORAL, 30,5 ME pour les produits vendus pour les tiers (vs 37 ME) et nous maintenons 15 ME pour VLA2001. "Nous ajustons notre TP de 10,6 à 10,7 euros et maintenons notre recommandation Acheter" conclut l'analyste.