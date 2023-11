Valneva : un analyste vise plus haut

(Boursier.com) — Valneva monte de 1% à 6,10 euros ce jeudi, alors que le groupe a publié 106,1 millions de ventes de produits sur 9 mois, soit une hausse de 42,6% par rapport aux neuf premiers mois de 2022. Les ventes d'IXIARO et de DUKORAL ont bénéficié de la reprise continue du marché des voyageurs. Le Chiffre d'affaires total est de 111,8 millions d'euros sur les 9 premiers mois de 2023. La position de trésorerie ressort à 171,3 millions d'euros au 30 septembre.

Le groupe rappelle qu'une demande d'autorisation de mise sur le marché (AMM) fait actuellement l'objet d'un examen prioritaire par la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis avec une date-cible pour achever cet examen fixée à la fin novembre;

Une demande d'AMM fait également l'objet d'un examen par Santé Canada;

Une demande d'AMM a été déposée auprès de l'Agence européenne des médicaments (EMA) en octobre 20232 ; une revue accélérée a été accordée par le Comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l'EMA.

Perspectives financières actualisées pour l'exercice 2023 liées à des dépenses de 'R&D' moins importantes qu'anticipées

Le Chiffre d'affaires total et autres produits opérationnels est attendu entre 220 millions et 260 millions d'euros, dont :

130 millions à 150 millions de ventes de produits

90 millions à 110 millions d'autres produits opérationnels (dans l'hypothèse d'une vente du bon d'examen prioritaire reçu dans le cadre d'une approbation potentielle de VLA1553 avant la fin de l'année).

Les dépenses de 'R&D' sont désormais attendues entre 60 millions et 70 millions (précédemment entre 70 millions et 90 millions); principalement en raison de coûts moins élevés que prévu liés à la clôture des activités du programme COVID-19.

Portzamparc parle d'une bonne dynamique commerciale. A court terme, le catalyseur est clairement sur le chikungunya. L'analyste relève à cette occasion son cours cible de 9,5 à 10,1 euros en restant à l'achat sur le dossier.