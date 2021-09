Valneva : un analyste repasse à l'offensive après la déroute

(Boursier.com) — Valneva se stabilise autour des 13 euros après avoir rebondi de 8% hier dans la foulée du plongeon de plus de 40% essuyé lundi après que le gouvernement britannique eut décidé d'annuler sa commande du candidat vaccin contre le coronavirus (VLA2001). Alors qu'aucune explication claire et cohérente n'a été fournie pour ce revirement de Londres, Bryan Garnier pense que la position du gouvernement britannique est probablement plus politique qu'autre chose, et qu'elle n'est pas liée à la qualité du produit de Valneva.

Alors que les résultats cliniques de la phase III sont attendus au troisième ou au quatrième trimestre de cette année, le broker continue à penser que, après des résultats de phase II très positifs, VLA2001 devrait également donner des résultats de phase III positifs. Le courtier voit également certains avantages du VLA2001 par rapport aux vaccins ARNm existants, le plus important étant qu'il peut être stocké au réfrigérateur, tandis que la société pourrait également développer une seringue prête à l'emploi à l'avenir. Ces caractéristiques seraient essentielles en termes de logistique pour certains pays d'Asie, d'Afrique et d'Amérique du Sud, voire d'Europe, si et quand la pandémie passera à un mode plus "saisonnier". Dans cette situation, la vaccination régulière (comme pour la grippe) ou l'administration de rappels serait plus aisée avec un vaccin facile à transporter et à stocker dans les pharmacies ou les cabinets médicaux.

Avec sa nouvelle analyse de la situation, et en supposant des résultats de phase III positifs, l'analyste est convaincu que Valneva sera en mesure de vendre sa production annuelle de plus de 100 millions de doses de vaccins à d'autres pays que le Royaume-Uni, en Europe ou dans les pays en développement. Au final, BG repasse à l''achat' sur le titre et augmente sa cible de 10 à 15 euros.