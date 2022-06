Valneva : un analyste redevient plus offensif

(Boursier.com) — Valneva recule encore de 5% ce mercredi à 7,60 euros à Paris, alors que l'accord avec Bruxelles autour de son vaccin contre la Covid-19 a du plomb dans l'aile... Après avoir reçu l'avis d'intention de la Commission européenne de résilier l'accord de fourniture de son vaccin inactivé contre la Covid-19, Valneva a soumis "un plan de remédiation qui est en discussion auprès de la Commission et des États membres participants".

Portzamparc redevient cependant plus offensif après la récente purge de la valeur : "Nous reprenons notre recommandation à 'Acheter' avec un objectif de cours de 11,4 euros" explique l'analyste... "À la lumière du news flow récent (succès de l'étude de phase II dans la maladie de Lyme ; succès de l'étude de phase III dans Chikungunya et intention de la Commission Européenne de retirer sa commande de 60M de doses de VLA2001 + potentiel abandon du programme par manque de demande), notre valorisation intègre désormais le DCF sur les vaccins déjà commercialisés (37%, 4,2 euros/action) ; rNPV sur VLA1553 (Chikungunya, 35%, 3,9 euros/action) et rNPV sur Lyme (28%, 3,2 euros/action)" détaille l''analyste.

"Concernant VLA1553, les hypothèses sont les suivantes : une commercialisation dès début 2024 chez les voyageurs américains (prix : 100 euros) et européens (prix dans top 5 : 70 euros et 50 euros dans reste de UE) ; un pic de vente de 345 ME en 2034 ; une cession du Voucher (délivré par la FDA au premier vaccin validé dans Chikungunya) pour 100 ME ; une probabilité de succès de 95% et WACC sectoriel de 15%" conclut l'analyste.