Valneva : trésorerie et équivalents de 329,8 millions d'euros

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires total de Valneva était de 47,5 millions d'euros au premier semestre de l'exercice 2021, contre 47,9 millions au premier semestre 2020. Les ventes de produits ont diminué de 22,4% pour atteindre 31,8 millions au premier semestre 2021. Le groupe a réalisé une perte opérationnelle de 86,2 millions au premier semestre 2021 contre une perte opérationnelle de 21,9 millions sur la même période en 2020. Le Groupe a, par ailleurs, enregistré un EBITDA négatif de 80,1 millions au premier semestre 2021 contre un EBITDA négatif de 17,2 millions au premier semestre 2020. Au premier semestre 2021, Valneva a réalisé une perte nette de 86,4 millions contre 25,6 millions au premier semestre 2020.

La trésorerie au 30 juin 2021 a progressé à 329,8 millions contre 204,4 millions au 31 décembre 2020. Cette augmentation de la trésorerie provient principalement de paiements reçus par le Gouvernement britannique dans le cadre du partenariat sur la Covid-19, ainsi qu'au produit de l'Offre Globale de nouvelles actions au Nasdaq à New York et sur Euronext à Paris en mai 2021.

Thomas Lingelbach, Chief Executive Officer de Valneva, a indiqué : "Valneva continue de remplir ses principaux objectifs en matière de R&D. Nous venons d'annoncer d'excellents résultats pour le tout premier essai de Phase 3 au monde pour un vaccin contre le chikungunya, ainsi que d'excellents progrès pour nos programmes uniques contre la Covid-19 et la maladie de Lyme. Notre introduction réussie au Nasdaq a marqué une étape stratégique importante pour Valneva alors que nous poursuivons le développement de notre société. Nos équipes ont fourni des résultats phénoménaux cette année et je tiens à les remercier pour leur engagement et leur dévouement continus".