Valneva : timide rebond après l'importante levée de fonds

(Boursier.com) — Valneva rebondit timidement (+0,2% à 5,1 euros) au lendemain d'une chute de plus de 11% dans le sillage de l'annonce d'une nouvelle levée de fonds. Initialement prévue à 40 millions de dollars, cette dernière atteint finalement près de 100 M$ compte tenu d'une très forte demande. Le prix de souscription initial de ces nouvelles actions a été fixé à 4,90 euros par titre ordinaire et à 9,51$ par ADS. Deep Track Capital, nouvel actionnaire, a par ailleurs accepté de souscrire à un montant total d'actions représentant environ 50,06% du nombre total d'actions émises dans le cadre de l'Offre Globale. Valneva souligne qu'un actionnaire détenant 1% du capital de la société avant la levée de fonds détiendra désormais une participation de 0,82%, dilution oblige.

Malgré une baisse excessive du titre, Oddo BHF n'attend pas de rebond significatif à court terme par manque de catalyseurs. Néanmoins, la société dispose de bons fondamentaux, et à plus long terme une recovery du titre est clairement possible. Celle-ci pourrait être déclenchée par l'approbation de VLA1553 (fin 2023e) et les résultats de la phase III de VLA15en 2025e. L'analyste, qui note que le point marquant de cette levée de fonds est l'entrée au capital de Deep Track Capital (fonds américain spécialisé en sciences de la vie), est 'neutre' sur le dossier.

Les caisses de Valneva sont pleines en cette année malgré tout difficile pour la société, explique de son côté Portzamparc. Les près de 190 ME levés à ce stade en 2022 témoignent de la confiance des partenaires industriels et institutionnels dans le pipeline de Valneva qui même sans VLA2001 reste prometteur... Le courtier ajuste sa cible de 10 à 9,5 euros pour prendre en compte la dilution liée à l'opération mais reste à l''achat'.