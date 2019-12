Valneva : Thomas Casdagli représentera MVM au sein du Conseil de Surveillance

(Boursier.com) — Valneva SE a nommé Thomas Casdagli, Associé de la société MVM Partners LLP, à son Conseil de Surveillance. Mr. Casdagli remplace le Dr. Bali Muralidhar comme représentant de MVM au sein du Conseil de Surveillance de Valneva.

Société de capital-investissement spécialisée dans les Sciences de la vie basée au Royaume-Uni et aux Etats-Unis, MVM Partners est l'un des principaux actionnaires de Valneva. MVM a acquis 7,5% du capital ordinaire de Valneva en 2016 et a, par la suite, augmenté sa participation à 8,7%.

Thomas Casdagli a rejoint MVM Partners en 2002 et possède 17 années d'expérience dans l'investissement dans les sociétés innovantes du secteur des sciences de la vie. Avant de rejoindre MVM, il a obtenu son diplôme d'expert-comptable agréé au sein de la branche Capital investissement et Capital-risque de PricewaterhouseCoopers. Thomas Casdagli a un Master en Biochimie moléculaire et cellulaire de l'Université d'Oxford et est actuellement membre du Conseil d'Administration des sociétés eZono AG, Onbone Oy et Patient Connect Ltd.