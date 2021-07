Valneva : symposium à suivre le 9 juillet

(Boursier.com) — Valneva SE organisera un symposium scientifique virtuel intitulé "Développer de nouveaux vaccins pour se protéger contre les maladies infectieuses chez soi et à l'étranger", le 9 juillet 2021 à 14h15 CEST lors du 31e Congrès européen de microbiologie clinique et des maladies infectieuses (ECCMID).

Le symposium sera présidé par le professeur Thea Kølsen Fischer, épidémiologiste danoise et membre de l'équipe de l'OMS chargée d'enquêter sur les origines du SARS-CoV-2, et Katrin Dubischar, Vice-Présidente en charge du programme de vaccin contre le chikungunya de Valneva.

Adam Finn, investigateur principal du programme COVID-19 de Valneva, professeur de pédiatrie à l'université de Bristol et consultant à l'hôpital royal pour enfants de Bristol, présentera les données de phase 1/2 de VLA2001, seul candidat vaccin inactivé contre la COVID-19 actuellement en développement clinique en Europe.

Le professeur Thomas Jelinek, leader d'opinion renommé et directeur médical du Centre de médecine des voyages et de médecine tropicale de Berlin, fera par ailleurs une présentation sur la maladie chikungunya et les résultats de l'étude de phase 1 du candidat vaccin à injection unique contre le chikungunya, VLA1553, de Valneva.