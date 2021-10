Valneva : star du jour après des résultats positifs pour le vaccin contre le Covid-19

(Boursier.com) — Valneva et son candidat vaccin contre le Covid-19 refont parler ce lundi. Après la douche froide du mois dernier lorsque le gouvernement britannique avait annoncé avoir résilié son contrat de fourniture de vaccins VLA2001, le titre s'envole de 31% à 15,8 euros en matinée, porté par des résultats initiaux positifs pour l'essai pivot de phase 3 Cov-Compare de son candidat vaccin inactivé et adjuvanté contre le coronavirus.

"VLA2001 a été généralement bien toléré. Le profil de tolérance de VLA2001 s'est révélé plus favorable, de façon statistiquement significative, en comparaison avec l'autre vaccin utilisé dans l'essai. Un nombre significativement inférieur d'effets indésirables surveillés sept jours après vaccination a été constaté chez les participants âgés de 30 ans et plus... Aucun effet indésirable grave non sollicité (SAE) n'a été constaté", indique la firme basée à Saint-Herblain.

Dans son communiqué, Valneva précise qu'il prépare un essai de son vaccin chez les enfants (de 5 à 12 ans) et un essai de vaccination visant à évaluer la performance de VLA2001 dans le cadre d'une dose de rappel. "Ces excellents résultats confirment les avantages souvent associés aux vaccins à virus entier inactivés", déclare Thomas Lingelbach, le directeur général de Valneva. "Nous sommes déterminés à faire enregistrer notre candidat vaccin différencié le plus rapidement possible et nous continuons de croire que nous pourrions apporter une contribution majeure à la lutte mondiale contre la pandémie de COVID-19".

Valneva a commencé la soumission progressive du dossier de demande d'autorisation initiale auprès de l'agence de santé britannique (MHRA) et se prépare à débuter une soumission progressive auprès de l'Agence Européenne des Médicaments (EMA), dans le cadre d'une demande d'autorisation conditionnelle.

Les premiers résultats de cet essai sont clairement prometteurs avec des critères biologiques supérieurs au vaccin d'AstraZenecaet une sécurité d'emploi très bonne, souligne Oddo BHF ('neutre'). Quelques questions restent en suspens à la suite de cette publication (résultats par sous-groupe, la fréquence des cas ainsi que l'acceptation des autorités de santé). Il est cependant plus clair que le groupe souhaitera obtenir une approbation conditionnelle pour l'Europe à ce stade.