Valneva : star de la semaine

(Boursier.com) — Valneva signe la performance de la semaine sur le SBF120 à la faveur d'une envolée de plus de 60%. Après la douche froide du mois dernier lorsque le gouvernement britannique avait annoncé avoir résilié son contrat de fourniture de vaccins VLA2001, le titre a été porté par des résultats initiaux positifs pour l'essai pivot de phase 3 Cov-Compare de son candidat vaccin inactivé et adjuvanté contre le coronavirus.

"VLA2001 a été généralement bien toléré. Le profil de tolérance de VLA2001 s'est révélé plus favorable, de façon statistiquement significative, en comparaison avec l'autre vaccin utilisé dans l'essai. Un nombre significativement inférieur d'effets indésirables surveillés sept jours après vaccination a été constaté chez les participants âgés de 30 ans et plus... Aucun effet indésirable grave non sollicité (SAE) n'a été constaté", a indiqué la firme basée à Saint-Herblain.

Prenant acte de ces annonces, Goldman Sachs a porté son objectif de cours sur le dossier de 14,5 à 27,50 euros. La banque d'affaires a réintroduit les ventes du vaccin dans son modèle de valorisation, après les avoir supprimées à la suite de la résiliation du contrat avec le gouvernement britannique il y a un mois. GS voit maintenant une opportunité de ventes significatives jusqu'en 2035. First Berlin ('acheter') a de son côté relevé sa cible de 14,4 à 23,8 euros.