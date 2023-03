Valneva sous pression après les annonces

(Boursier.com) — Valneva recule de près de 5% ce jeudi à 4,62 euros, alors que le groupe a annoncé un chiffre d'affaires total de 361,3 ME en 2022Soutenu par des ventes de produits de 114,8 millions d'euros (soit une augmentation de 82,3% par rapport à 2021), dont 85,2 millions de ventes de vaccins des voyageurs et 29,6 millions de ventes de vaccins contre la COVID-19 et 246,5 millions d'autres revenus, provenant principalement de la reconnaissance de certains revenus liés aux précédents contrats de fourniture de vaccins contre la COVID-19.

La position de trésorerie était de 289,4 millions au 31 décembre 2022.

Perspectives financières pour l'exercice 2023

Le chiffre d'affaires total est estimé entre 220 et 260 millions d'euros, dont 130 millions à 150 millions d'euros de ventes de produits, y compris des ventes marginales de vaccins contre la COVID-19 dans le cadre d'un accord de fourniture existant avec le Royaume de Bahreïn et 90 millions à 110 millions d'euros d'autres produits opérationnels

Les dépenses de 'R&D' sont estimées entre 70 millions et 90 millions d'euros.

"Le coût de l'échec de VLA2001 dépasse nos attentes, ce qui impacte fortement les pertes nettes en 2022" commente Portzamparc qui souligne que la trésorerie reste toutefois confortable (289 ME) et permet de se projeter sur de nouveaux programmes (plusieurs programmes en précliniques) "mais aussi d'envisager une croissance externe avec notamment la potentielle acquisition d'un vaccin à un stade de développement avancé". Verdict : "Nous abaissons notre objectif de cours de 10,7 euros à 9,5 euros, mais maintenons notre recommandation Acheter".