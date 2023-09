Valneva : solide position de trésorerie de 204,4 ME au 30 juin

(Boursier.com) — Valneva SE, société spécialisée dans les vaccins, a publié aujourd'hui ses résultats financiers du premier semestre clos au 30 juin 2023. Les ventes de produits ont plus que doublé au premier semestre 2023 pour atteindre 69,7 millions d'euros contre 33,3 millions au premier semestre 2022. L'activité a été soutenue par les ventes d'IXIARO et de DUKORAL, qui ont bénéficié de la reprise continue du marché des voyageurs et d'augmentations de prix.

Le chiffre d'affaires total est de 73,7 millions au premier semestre 2023, avec une solide position de trésorerie de 204,4 millions d'euros au 30 juin 2023. Celle-ci n'inclut pas le financement supplémentaire (jusqu'à 100 M$) mis à disposition dans le cadre de la récente augmentation du volume de l'accord de financement avec les fonds américains spécialisés dans le secteur de la santé Deerfield et OrbiMed.

Chikungunya : poursuite des activités pour mettre sur le marché le premier vaccin au monde contre le chikungunya :

Une demande d'autorisation de mise sur le marché fait actuellement l'objet d'un examen prioritaire par la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis.

Une deuxième demande de mise sur le marché a été déclarée recevable pour sa revue par Santé Canada.

Les premières données sur l'innocuité de VLA1553 chez les adolescents, requises pour une soumission à l'Agence européenne des médicaments (EMA), ont été annoncées en août 2023.

Confirmation des perspectives financières pour l'année 2023

Chiffre d'affaires total et autres produits opérationnels estimés entre 220 millions et 260 millions d'euros, dont :

130 millions à 150 millions de ventes de produits

90 millions à 110 millions d'autres produits opérationnels

Dépenses de 'R&D' estimées entre 70 millions et 90 millions.

Peter Bühler, Directeur financier de Valneva, a indiqué, "Nous avons enregistré un nouveau trimestre de forte croissance, les ventes de vaccins du premier semestre ayant plus que doublé par rapport à l'année précédente, et ce tout en continuant à avancer sur nos programmes cliniques. Notre objectif est de continuer de faire progresser ces ventes en 2023 et de continuer à étoffer, en parallèle, notre portefeuille de vaccins commercialisés, notamment avec l'ajout potentiel de notre candidat vaccin contre le chikungunya plus tard cette l'année."