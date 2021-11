Valneva signe un accord d'achat avec la Commission européenne pour son vaccin contre la COVID-19

(Boursier.com) — Valneva a signé un accord d'achat anticipé avec la Commission européenne (EC) pour la fourniture d'un maximum de 60 millions de doses de VLA2001, son candidat vaccin inactivé contre la COVID-19, pendant une période de 2 ans. Cet accord fait suite à l'annonce du 10 novembre concernant l'approbation de l'accord par l'EC.

Selon les termes de l'accord, suite à la revue finale des quantités requises par chacun des Etats membres de l'Union européenne, Valneva prévoit de fournir 24,3 millions de doses au cours des 2e et 3e trimestres de 2022, sous réserve de l'approbation réglementaire de l'Agence européenne des médicaments (EMA).

L'EC a la possibilité d'augmenter cette commande ferme initiale pour atteindre un total de 60 millions de doses, avec livraison des doses supplémentaires en 2023.

"Nous sommes extrêmement heureux que la Commission européenne et les Etats membres aient conclu cet accord d'achat avec nous et sommes impatients de contribuer à la lutte contre la pandémie actuellement en cours. Nous continuons à recevoir des messages de personnes à travers le monde demandant l'accès à un vaccin inactivé. Les résultats de notre Phase 3 ont confirmé les avantages souvent associés aux vaccins inactivés et nous continuons à croire que notre candidat vaccin différencié peut apporter une contribution importante à la lutte mondiale contre la pandémie de COVID-19", commente Thomas Lingelbach, Président du directoire de Valneva.

Valneva a publié des résultats de Phase 3 positifs pour VLA2001 en octobre 2021. VLA2001 a démontré une supériorité face au vaccin AZD1222 d'AstraZeneca, en termes de moyenne des titres d'anticorps neutralisants, ainsi qu'une non-infériorité en termes de taux de séroconversion et un meilleur profil de tolérance.