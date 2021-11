Valneva s'enflamme, accord avec la Commission européenne

(Boursier.com) — Valneva s'envole de 20% environ désormais sur les 21 euros dans un volume fourni. La société, spécialisée dans les vaccins, annonce aujourd'hui que la Commission européenne (EC) a approuvé un accord pour la fourniture d'un maximum de 60 millions de doses de VLA2001, son candidat vaccin inactivé contre la Covid-19, pendant une période de deux ans, dont environ 27 millions de doses en 2022.

Selon les termes actuels de l'accord, l'EC a la possibilité, au cours de l'année 2022, d'augmenter son achat initial pour atteindre un total de 60 millions de doses à fournir avant la fin 2023. L'accord devrait être conclu après un examen final, portant notamment sur les volumes requis, par chacun des États membres de l'Union européenne. L'annonce d'aujourd'hui fait suite à la conclusion de discussions exploratoires avancées avec la Commission européenne qui ont débuté en janvier 2021. La livraison du vaccin est actuellement prévue pour avril 2022, sous réserve de l'approbation réglementaire après avis favorable du Comité des médicaments à usage humain de l'Agence européenne des médicaments, qui devrait bientôt commencer la revue progressive des données relatives à VLA2001.

Thomas Lingelbach, Président du directoire de Valneva, a indiqué : "Nous sommes reconnaissants envers la Commission européenne pour son soutien et impatients de contribuer à la lutte actuelle contre la pandémie de Covid-19. Nous continuons à recevoir des messages de personnes à travers le monde qui attendent un vaccin inactivé. Nous sommes profondément engagés dans la mise sur le marché d'une solution vaccinale alternative aussi rapidement que possible et nous continuons à travailler sans relâche pour y parvenir. Nos résultats de Phase 3 ont confirmé les avantages souvent associés aux vaccins inactivés et nous continuons à croire que notre candidat vaccin différencié pourrait apporter une contribution importante à la lutte mondiale contre la pandémie de Covid-19".

Franck Grimaud, Directeur général de Valneva, ajoute : "Je tiens à remercier les équipes respectives de la Commission Européenne et de Valneva, qui ont travaillé avec assiduité sur cet accord. Nous avons hâte de le conclure et de débuter la soumission progressive du dossier de VLA2001 auprès de l'EMA. Nos récentes données de Phase 3 nous ont permis de démontrer la valeur de VLA2001 et nous sommes convaincus que d'autres accords de fourniture pourraient faire suite à celui-ci".

Valneva a publié des résultats de Phase 3 positifs pour VLA2001 en octobre 2021. VLA2001 a démontré une supériorité face au vaccin AZD1222 d'AstraZeneca, en termes de moyenne des titres d'anticorps neutralisants, ainsi qu'une non-infériorité en termes de taux de séroconversion et un meilleur profil de tolérance.