Valneva : résultats financiers solides au T1, impact limité du COVID-19

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Valneva annonce des ventes de produits de 32,7 millions d'euros au T1 2020, stables vs T1 2019 (32,8 millions d'euros)

Le chiffre d'affaires total est de 35,2 ME au T1 2020, stable vs T1 2019. La Marge brute sur les ventes de produits est de 69,4% au T1 2020, soutenue par la multiplicité des zones géographiques et la solide performance opérationnelle des sites de production du Groupe.

L'EBITDA est de 2,4 millions d'euros au T1 2020, inférieur à celui du T1 2019 (8,2 millions d'euros) en raison d'une augmentation des investissements de 'R&D'. Le flux de trésorerie positifs est de 3,0 millions d'euros au T1 2020.

La position de trésorerie de 80,8 millions d'euros est solide à fin mars 2020, soutenue par le récent accord de financement de 85 millions de dollars signé avec deux fonds d'investissement américains (Valneva n'a effectué à ce jour qu'un tirage de 45 millions de dollars dans le cadre de cet accord)

Révision des prévisions 2020 afin de refléter l'impact persistant du COVID-19 et la collaboration pour le vaccin Lyme, intégrant notamment une amélioration de l'EBITDA

Le chiffre d'affaires total 2020 est désormais estimé entre 95 millions et 135 millions d'euros. Cette révision inclut la reconnaissance de 10 millions à 30 millions d'euros de revenus provenant de la collaboration sur le candidat vaccin contre la maladie de Lyme, à intégrer aux "autres revenus".

La prévision pour les autres revenus, hors Lyme, est maintenue à environ 10 millions d'euros.

La prévision pour les ventes de produits est désormais estimée entre 75 millions et 95 millions d'euros, compte tenu de l'impact persistant de la pandémie de COVID-19.

Les investissements 'R&D' 2020 sont estimés à 80 millions d'euros au plus, en tenant compte :

D'un retard potentiel de trois mois pour l'initiation de l'étude de Phase 3 pour le vaccin chikungunya en raison du COVID-19, comme précédemment annoncé

Des coûts liés au vaccin Lyme dans le cadre de la nouvelle collaboration

De l'investissement initial du Groupe dans un candidat vaccin contre le SARS-CoV-2 (VLA2001).

Valneva prévoit désormais pour 2020 un EBITDA négatif de 10 millions à 30 millions d'euros, moins important que sa prévision initiale d'un EBITDA négatif d'un maximum de 50 millions d'euros en 2020.

Des mesures de réduction des coûts sont par ailleurs mises en oeuvre au sein du groupe et des mécanismes de soutien gouvernementaux sont également utilisés lorsque cela est possible.

David Lawrence, Directeur financier de Valneva, a indiqué, "Compte tenu de la pandémie actuelle, nous sommes très satisfaits de nos résultats financiers du premier trimestre. Nous avons également conclu un accord de collaboration sans précédent avec Pfizer pour faire avancer notre programme contre la maladie de Lyme en réponse à un besoin médical majeur non satisfait. Compte tenu de la crise mondiale du COVID-19 et de son impact significatif sur notre activité de vaccins du voyage, nous nous réjouissons de pouvoir équilibrer le bien-être de nos employés et la continuité de nos activités, et nous tenons à les remercier pour leur engagement et leur flexibilité".