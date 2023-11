Valneva : rendez-vous à suivre

(Boursier.com) — Valneva SE, société spécialisée dans les vaccins, annonce aujourd'hui que des membres de son équipe dirigeante effectueront une présentation et participeront à des rendez-vous avec des investisseurs institutionnels lors de la Jefferies London Healthcare Conference, qui aura lieu du 14 au 16 novembre 2023 à Londres.

Thomas Lingelbach, Chief Executive Officer de Valneva, et Peter Bühler, Directeur financier, prendront part à une discussion, le 14 novembre à 14h30 GMT (15h30 CET), sur les activités commerciales de la Société ainsi que sur son portefeuille de candidats vaccins en développement contre les maladies infectieuses. Ils échangeront notamment sur VLA1553, dont la date-cible pour achever l'examen du dossier de demande d'autorisation de mise sur le marché a été fixée à la fin du mois de novembre 2023 par la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis et qui pourrait, si cette demande est approuvée, devenir le premier vaccin contre le chikungunya à recevoir une autorisation de mise sur la marché ; ils échangeront également sur VLA15, le candidat vaccin de la Société contre la maladie de Lyme, actuellement en Phase 3 de développement clinique et faisant l'objet d'un partenariat avec Pfizer Inc.

La présentation sera accessible en direct via ce lien. Une rediffusion sera disponible après l'évènement dans la section "Investisseurs" du site internet de Valneva à l'adresse www.valneva.com. Les investisseurs souhaitant rencontrer Valneva sont invités à contacter un représentant de la banque Jefferies.