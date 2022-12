Valneva rencontrera des investisseurs lors de la J.P. Morgan Healthcare Conference et du Oddo BHF Forum

(Boursier.com) — Valneva SE annonce que des membres de son équipe dirigeante, dont Thomas Lingelbach, CEO, et Peter Bühler, CFO, rencontreront des investisseurs lors de la 41ème "J.P. Morgan Healthcare Conference" du 9 au 12 janvier 2023 à San Francisco et au Oddo BHF Forum du 5 au 6 janvier 2023 à Lyon, France.

Les CEO et CFO de Valneva évoqueront notamment le portefeuille de vaccins, les produits commercialisés par la Société ainsi que les principaux leviers de création de valeur à court et moyen terme, notamment le candidat vaccin contre la maladie de Lyme VLA15 (en phase 3, en partenariat avec Pfizer) et le candidat vaccin à injection unique contre le virus du chikungunya VLA1553 (soumission du dossier d'enregistrement aux Etats-Unis (BLA) en cours de finalisation).

Pour rencontrer Valneva, les investisseurs institutionnels et les analystes peuvent contacter le service Relations investisseurs de Valneva à l'adresse investors@valneva.com.