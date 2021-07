Valneva reçoit le statut 'Breakthrough Therapy' de la FDA pour son candidat vaccin contre le chikungunya

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Valneva SE fait savoir que l'agence de santé américaine Food and Drug Administration (FDA) a accordé le statut de 'Breakthrough Therapy' à son candidat vaccin à injection unique contre le chikungunya, VLA1553. Ce statut de 'Breakthrough Therapy' vise à faciliter et à accélérer le développement et la revue de nouveaux produits contre des maladies graves ou mortelles, lorsque les données cliniques préliminaires démontrent que ces produits peuvent apporter une amélioration considérable pour au moins un des critères d'évaluation par rapport aux thérapies existantes.

Ce nouveau jalon américain fait suite à l'obtention des statuts 'Fast Track' de la FDA et PRIME de l'Agence européenne des médicaments (EMA) qui ont été accordés en décembre 2018 et octobre 2020, respectivement.

Rappelons que Valneva a annoncé la finalisation du recrutement pour l'étude pivot de Phase 3, VLA1553-301, en avril et prévoit d'annoncer des données initiales cet été. Le critère principal de l'étude est de démontrer l'innocuité et l'immunogénicité du vaccin 28 jours après une seule injection.