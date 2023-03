Valneva publie un chiffre d'affaires total de 361,3 ME en 2022

(Boursier.com) — Valneva annonce un chiffre d'affaires total de 361,3 ME en 2022Soutenu par des ventes de produits de 114,8 millions d'euros (soit une augmentation de 82,3% par rapport à 2021), dont 85,2 millions de ventes de vaccins des voyageurs et 29,6 millions de ventes de vaccins contre la COVID-19 et 246,5 millions d'autres revenus, provenant principalement de la reconnaissance de certains revenus liés aux précédents contrats de fourniture de vaccins contre la COVID-19.

La position de trésorerie était de 289,4 millions au 31 décembre 2022.

Plus de 190 millions d'euros de capitaux ont été levés :

102,9 millions de produit brut d'une offre globale ont été sursouscrits dans un environnement économique difficile;

90,5 millions ($95 millions) ont été investis dans Valneva par Pfizer dans le cadre d'un accord de souscription d'actions.

La position de trésorerie inclut le tirage de $40 millions dans le cadre du contrat de prêt conclu avec Deerfield & OrbiMed.

Perspectives financières pour l'exercice 2023

Le chiffre d'affaires total est estimé entre 220 et 260 millions d'euros, dont 130 millions à 150 millions d'euros de ventes de produits, y compris des ventes marginales de vaccins contre la COVID-19 dans le cadre d'un accord de fourniture existant avec le Royaume de Bahreïn et 90 millions à 110 millions d'euros d'autres produits opérationnels

Les dépenses de 'R&D' sont estimées entre 70 millions et 90 millions d'euros.