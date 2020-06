Valneva : publication des résultats de phase 1 du vaccin contre le chikungunya

Valneva : publication des résultats de phase 1 du vaccin contre le chikungunya









Crédit photo © Valneva

(Boursier.com) — Valneva a annoncé la publication de l'intégralité des résultats cliniques de Phase 1 pour son vaccin à injection unique contre le chikungunya, VLA1553, dans la revue médicale " Lancet Infectious Diseases ".

Valneva souligne que l'article du Lancet fournit une analyse détaillée des résultats finaux de Phase 1 et plaide en faveur de la poursuite du développement clinique de VLA1553.

Valneva a précédemment annoncé la tenue d'une réunion de fin de Phase 2 positive avec l'agence de santé américaine FDA et se prépare à initier les essais cliniques de Phase 3 aux Etats-Unis un peu plus tard cette année.

Le candidat vaccin de Valneva a pour objectif d'offrir une protection contre le virus après une seule dose d'immunisation chez l'adulte et l'enfant de plus d'un an. Le vaccin vise une protection de longue durée et un profil d'innocuité comparable à celui des vaccins actuellement commercialisés pour une immunisation active des adultes et des enfants.