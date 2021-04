Valneva projet de cotation en bourse aux Etats-Unis

Crédit photo © Valneva

(Boursier.com) — Valneva annonce par ailleurs que l'agence de Santé américaine (Food and Drug Administration (FDA)) a approuvé l'utilisation de marqueurs de substitution pour démontrer l'efficacité de son candidat vaccin contre le chikungunya VLA1553 dans l'étude de Phase 3 menée actuellement par le Groupe, VLA1553-301. Les marqueurs de substitution sont généralement utilisés pour des maladies graves ou des maladies représentant un besoin médical important et non satisfait. Le Recrutement pour cette étude de Phase 3 devrait être finalisé prochainement.

Valneva a déposé un Document d'Enregistrement "Form F-1" auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC). Ce document fait référence à un projet d'offre au public aux Etats-Unis, sous réserve de l'approbation de la SEC, et apporte des informations quant à une utilisation potentielle du produit de cette offre. Le produit de ce projet d'offre au public pourrait servir au financement de la poursuite du développement de candidats vaccins de Valneva (VLA15 contre la maladie de Lyme, VLA1533 contre le chikungunya et VLA2001 contre la COVID-19), aux besoins en fonds de roulement du Groupe ainsi qu'au financement général de l'entreprise.

Valneva SE annonce aussi la publication de son Document d'Enregistrement Universel 2020, à la suite du dépôt de ce document le 9 avril 2021 auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF), sous le numéro D.21-0286.

Le Document d'Enregistrement Universel 2020 de Valneva contient notamment le Rapport Financier Annuel 2020 du Groupe, le rapport de gestion du Groupe, le rapport du conseil de surveillance sur le gouvernement d'entreprise, y compris des informations sur les conditions de préparation et d'organisation du travail du conseil de surveillance et sur les procédures de contrôle interne et de gestion des risques, des informations relatives aux honoraires versés aux commissaires aux comptes (comme publiés dans les comptes consolidés), ainsi que la Déclaration de Performance Extra-Financière du Groupe.

Le Document d'Enregistrement Universel 2020 contient également une présentation des programmes précliniques du Groupe ainsi qu'une description plus détaillée des contrats importants signés par le Groupe.

Ce document peut être consulté sur le site internet de Valneva (https://valneva.com/investors/financial-reports/?lang=fr). Le Document d'Enregistrement Universel de Valneva est également disponible sur le site internet de l'AMF (www.amf-france.org). Une version imprimée du document peut être obtenue auprès du Groupe à l'adresse suivante : 6 rue Alain Bombard, 44800 Saint-Herblain, sur simple demande.