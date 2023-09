Valneva progresse après les annonces avec Pfizer

(Boursier.com) — Valneva monte de 1,8% à 6,49 euros ce jeudi, alors que le groupe et Pfizer Inc ont annoncé des données positives d'immunogénicité et d'innocuité pour l'utilisation d'une dose de rappel de leur candidat vaccin contre la maladie de Lyme VLA15 chez les enfants et les adolescents.

Ces résultats de l'étude de Phase 2 VLA15-221 ont démontré une forte réponse anamnestique un mois après une vaccination avec une dose de rappel de VLA15 (19ème mois) chez les participants pédiatriques (âgés de 5 à 11 ans), adolescents (âgés de 12 à 17 ans) ainsi que chez les adultes (âgés de 18 à 65 ans) pour tous les sérotypes.

En fonction du schéma primaire reçu (vaccination à 0-2-6 mois ou 0-6 mois), une séroconversion (SCR)1 a été observée chez tous les participants à un taux de 95,3 % ou de 94,6 % pour tous les sérotypes d'OspA dans toutes les tranches d'âge. En outre, les titres d'anticorps OspA étaient significativement plus élevés après la dose de rappel qu'ils ne l'étaient un mois après le schéma primaire de vaccinations, avec des augmentations pour tous les sérotypes de 3,3 à 3,7 fois (moyennes géométriques des augmentations) chez les adultes, de 2,0 à 2,7 fois chez les adolescents et de 2,3 à 2,5 fois chez les enfants.

Ces résultats de Phase 2 portant sur l'utilisation d'une dose de rappel soulignent le potentiel du vaccin pour générer une immunité contre la maladie de Lyme dans la population pédiatrique et adolescente. Les titres moyens géométriques (TMG) d'anticorps mesurés chez les enfants et les adolescents un mois après la dose de rappel étaient également élevés.

Le profil d'innocuité et de tolérance de VLA15 après une dose de rappel est conforme aux études précédentes, le vaccin candidat ayant été bien toléré dans toutes les tranches d'âge, quel que soit le calendrier de primo-vaccination. Aucun événement indésirable grave (EIG) lié au vaccin et aucun problème de sécurité n'ont été observés par le comité indépendant de surveillance des données de sécurité (DSMB).

Persistance des anticorps 6 mois

Ces résultats font suite à ceux rapportés en décembre 20221 sur la persistance des anticorps six mois avec le schéma primaire de vaccination dans le cadre de l'étude VLA15-221 et aux données positives d'immunogénicité et d'innocuité annoncées en avril 20222.

En août 2022, Valneva et Pfizer ont lancé l'étude clinique de Phase 3, actuellement en cours, "Vaccine Against Lyme for Outdoor Recreationists" (VALOR) (NCT05477524), afin d'étudier l'efficacité, la sécurité et l'immunogénicité de VLA15 chez des participants âgés de cinq ans et plus dans des régions fortement endémiques aux États-Unis et en Europe3. Une deuxième étude de Phase 3 (VLA15-1012), visant à fournir des données supplémentaires concernant le profil de sécurité de VLA15 chez une population pédiatrique, est également en cours.

Pfizer prévoit de soumettre une demande d'autorisation de mise sur le marché (AMM) auprès de l'autorité de santé américaine, la Food and Drug Administration (FDA), et une demande d'AMM auprès de l'Agence européenne des médicaments (EMA) en 2026, sous réserve de données positives de Phase 3.

"Ces données de phase II soulignent le potentiel du vaccin pour induire une immunité contre la maladie de Lyme et

l'importance d'une dose de rappel" commente Portzamparc. "Par ailleurs, aucun évènement secondaire grave n'a été reporté... Ces données positives viennent renforcer le dossier réglementaire de VLA15 qui sera constitué lorsque Valneva et Pfizer dévoileront les résultats de VALOR (phase III) fin 2025. Les partenaires entendent recevoir une AMM pour son candidat vaccin d'ici 2026 à conditions d'avoir des résultats de phase III concluants". Verdict : "Nous maintenons nos scénarios" conclut l'analyste qui vise un cours de 9,50 euros.