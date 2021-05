Valneva : précisions utiles

Valneva : précisions utiles









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Valneva recule de 2% à 11,80 euros ce vendredi, alors que le groupe va participer à une étude clinique financée par le gouvernement britannique, lancée aujourd'hui et visant à étudier différents vaccins contre la Covid-19 pouvant être utilisés comme rappel. L'étude Cov-Boost, menée par l'hôpital universitaire de Southampton NHS Foundation Trust, va étudier sept vaccins, dont le vaccin inactivé de Valneva VLA2001, en vue d'une utilisation comme rappel. Cet essai sera le premier au monde à fournir des données essentielles sur l'efficacité d'un rappel avec chaque vaccin pour protéger contre le virus.

Ces vaccins seront administrés au moins trois mois après vaccination avec une deuxième dose dans le cadre du programme de vaccination en cours au Royaume-Uni. Un rappel sera administré à chaque volontaire et pourra être d'une marque différente de celle du vaccin initial. L'essai comprendra également un groupe témoin...

Les premiers résultats de l'étude, attendus en septembre, aideront le Comité britannique pour la Vaccination et l'Immunisation (JCVI) à prendre une décision sur la mise en place d'un éventuel programme de rappel dès cet automne, visant à s'assurer que les personnes les plus vulnérables du Royaume-Uni bénéficient de la meilleure protection possible pendant la période hivernale.

En parallèle de l'étude Cov-Boost, Valneva va continuer à travailler sur l'étude pivot de Phase 3 'Cov-Compare', (VLA2001-301) que le groupe a lancé en avril 2021. Cette étude compare le candidat vaccin SARS-CoV-2 de Valneva, VLA2001, au vaccin Vaxzevria, qui a déjà reçu une autorisation conditionnelle de mise sur le marché.

Le recrutement pour cet essai, mené au Royaume-Uni et soutenu par l'organisme de recherche du National Institute for Health (NIH) britannique, est actuellement en cours. Sous réserve de résultats de Phase 3 positifs, Valneva prévoit de soumettre des demandes d'autorisation de mise sur le marché au cours de l'automne.

"Le pays compte parmi les plus actifs en matière de vaccination avec déjà 7 adultes sur 10 ayant reçu au moins une première dose de vaccin et dispose dont d'un bon vivier de volontaire pour un tel essai" commente Portzamparc qui souligne qu'il s'agit toutefois à ce stade d'une étude nationale, impliquant plusieurs vaccins et qui ne concerne donc pas la procédure d'autorisation commerciale en cours en Europe. De quoi rester à 'renforcer' en visant un cours de 12,1 euros sur le dossier.