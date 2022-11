Valneva : pertes fortement réduites sur neuf mois

(Boursier.com) — Valneva fait état d'un chiffre d'affaires sur neuf mois de 249,9 millions d'euros, multiplié par près de 3,5 fois par rapport à 2021. Le groupe a enregistré 74,4 ME de ventes de produits (contre 45,5 ME sur les neuf premiers mois de 2021) grâce à la reprise des ventes des vaccins du voyage et aux ventes du vaccin contre la Covid-19 en Europe. Les ventes de produits hors Covid-19 ont-elles enregistré une croissance à deux chiffres (11,2%) par rapport à la même période de l'année précédente. Valneva a également enregistré 175,5 ME d'Autres Revenus (contre 24 ME sur les neuf premiers mois de 2021), principalement liés à la reconnaissance des revenus liés aux précédents contrats de fourniture de vaccins contre la Covid-19.

La marge brute totale sur les ventes de produits ressort à 55,4% contre 37,8% sur les neuf premiers mois de 2021 tandis que la perte opérationnelle atteint 57,1 ME contre 237,6 ME un an plus tôt. Enfin, la perte nette diminue a 99,1 ME contre 245,9 ME sur les neuf premiers mois de 2021.

La trésorerie et équivalents de trésorerie atteignent 261,0 ME à fin septembre. Elles n'incluent pas $102,9 millions de produits bruts reçus en octobre 2022 dans le cadre d'une offre globale sursouscrite mais incluent le tirage de la dernière tranche (20 M$) de l'accord de financement avec Deerfield et Orbimed.

Valneva réitère sa prévision d'un chiffre d'affaires total compris entre 340 et 360 ME sur l'année, en tenant compte de la poursuite de la reprise des ventes de vaccins du voyage, de nouvelles reconnaissances de revenus liés aux paiements reçus dans le cadre des accords d'achat anticipé avec la Commission européenne et le Royaume-Uni, et des ventes prévues dans le cadre de l'avenant à l'accord d'achat anticipé avec la Commission européenne.

Comme communiqué précédemment, les ventes de vaccins du voyage devraient atteindre 70 à 80 ME malgré des problèmes d'approvisionnement du marché, tandis que les ventes du vaccin contre la Covid-19 devraient atteindre 30 à 40 ME. Les Autres Revenus sont toujours attendus à environ 240 ME et proviendront principalement de la reconnaissance de revenus du vaccin contre la Covid-19 dans le cadre des accords d'achat anticipé avec le Royaume-Uni et la Commission européenne. Ils n'auront aucun impact sur la trésorerie. Les Autres Revenus non liés au vaccin contre la Covid-19 seront négatifs en 2022, en raison de l'augmentation du passif de remboursement résultant de la modification de l'accord de collaboration et de licence avec Pfizer pour le vaccin VLA15.

Compte tenu de la répartition des dépenses liées aux essais cliniques et d'une décroissance accélérée des activités liées à VLA2001, Valneva prévoit désormais une baisse des dépenses de R&D qui devraient être entre 95 à 110 ME, contre 120 à 135 ME précédemment communiqués. La Société reste engagée dans la progression de ses candidats vaccins en développement avancé et dans l'expansion de son portefeuille R&D, notamment en faisant progresser certains de ses candidats précliniques vers une entrée en développement clinique.

Dans le cadre de la stratégie de réorganisation de la Société précédemment communiquée, Valneva est en train de revoir la taille de ses activités, ce qui devrait entraîner une réduction d'environ 20 à 25% de ses effectifs actuels. Après cette réorganisation, l'effectif total de la Société devrait être supérieur d'environ 25% à celui d'avant la crise de Covid-19, permettant ainsi à la Société de conserver des talents-clés et une expertise supplémentaire pour mener à bien sa stratégie. Ce redimensionnement et ce recentrage devraient permettre de réaliser des économies annualisées d'environ 12 ME.