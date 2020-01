Valneva : ouverture d'une structure commerciale à Lyon

(Boursier.com) — Valneva SE annonce aujourd'hui la poursuite du développement de ses activités commerciales avec l'ouverture d'une structure commerciale en France, à Lyon. La filiale, Valneva France SAS, détenue à 100% par Valneva, contrôlera directement les ventes et le marketing d'IXIARO et DUKORAL en France avec pour objectif l'accélération de la croissance de ses ventes.

Franck Grimaud, Chief Business Officer de Valneva, a indiqué, "Après avoir repris en 2015 les droits de distribution mondiaux de notre vaccin contre l'encéphalite japonaise IXIARO, nous avons continué à développer notre infrastructure commerciale sur les principaux marchés du voyage. Cela nous a permis de plus que doubler nos ventes depuis 2015. Grâce à l'expertise acquise au cours de ces dernières années et une équipe de vente et de marketing dédiée, nous devrions être en mesure d'accentuer la pénétration et les ventes de nos vaccins en France."

Valneva France SAS devient la sixième filiale commerciale de Valneva. Le Groupe dispose actuellement d'opérations commerciales aux Etats-Unis, au Canada, dans les pays nordiques, au Royaume-Uni et en Autriche.