Valneva : objectif ajusté

Crédit photo © Valneva

(Boursier.com) — Valneva reste quasiment stable sur les 7,50 euros ce vendredi après avoir publié une position de trésorerie, incluant les équivalents de trésorerie, de 204,4 millions d'euros à fin décembre 2020, supérieure à ses prévisions d'un montant se situant entre 180 et 200 ME. Cette position de trésorerie résulte principalement d'un paiement initial de 130 millions de dollars reçu dans le cadre de la collaboration avec Pfizer contre la maladie de Lyme, de paiements de 96,7 ME reçus dans le cadre du partenariat avec le gouvernement britannique contre la COVID-19 ainsi que de 48,8 ME de produits nets provenant de l'accord de financement signé avec Deerfield et OrbiMed, desquels 20 ME ont été alloués au remboursement d'un emprunt précédemment octroyé par la Banque Européenne d'Investissement.

"La trésorerie ressort supérieure aux guidances de la société (180-200 ME) et à nos attentes (PzPe : 170 ME). Après ajustement de nos scénarios et actualisation des paramètres de marché, nous relevons notre objectif de cours de 6,9 à 8,2 euros" commente Portzamparc. Valneva publiera ses résultats financiers non audités pour l'exercice 2020 le 25 février...